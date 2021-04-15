В Петербурге проводили пожарного Илью Белецкого

Сегодня проводить героя Илью Белецкого — пожарного здания «Невской мануфактуры» — пожарную часть на Зубковской улице, 4, где служил погибший, пришли более 200 человек.

Помимо родных командира части и его коллег из МЧС, были просто горожане и пожарные со всего Петербурга.

Начальник части произнёс последние слова, в которых почеркнул, что профессия пожарного и в мирное время остаётся очень опасной. Он вспомнил, каким отважным и хорошим человеком был Белецкий. Прощальную речь сказала и сестра героя.

С территории части катафалк с телом погибшего под звуки пожарных сирен поехал в храм Преподобного Серафима Саровского. Там в 12 часов начнется отпевание. Похороны пройдут в час на Серафимовском кладбище. На них будет присутствовать глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин.