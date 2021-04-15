В Петербурге проводили пожарного Илью Белецкого

В Петербурге проводили пожарного Илью Белецкого
Начальник части произнёс последние слова, в которых почеркнул, что профессия пожарного и в мирное время остаётся очень опасной. Фото: группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Сегодня проводить героя Илью Белецкого — пожарного здания «Невской мануфактуры» — пожарную часть на Зубковской улице, 4, где служил погибший, пришли более 200 человек.

Помимо родных командира части и его коллег из МЧС, были просто горожане и пожарные со всего Петербурга.

Начальник части произнёс последние слова, в которых почеркнул, что профессия пожарного и в мирное время остаётся очень опасной. Он вспомнил, каким отважным и хорошим человеком был Белецкий. Прощальную речь сказала и сестра героя.

С территории части катафалк с телом погибшего под звуки пожарных сирен поехал в храм Преподобного Серафима Саровского. Там в 12 часов начнется отпевание. Похороны пройдут в час на Серафимовском кладбище. На них будет присутствовать глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

Илья Белецкий и его коллеги, получившие травмы при тушении «Невской мануфактуры», награждены орденом Мужества. Указ об этом вчера подписал президент России Владимир Путин.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара подняли до пятого уровня. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавших при тушении Невской мануфактуры пожарных прооперируют.
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