В Ленобласти в деревне Даймище, как спичка вспыхнул дом

В Ленинградской области в деревне Даймище случился пожар. Об этом сообщает «78 канал».

В деревне Даймище произошло чрезвычайное происшествие, загорелся частный дом. Огонь охватил все здание обшитое сайдингом.

На видео заметно, как сильно полыхает дом. Его стараются потушить, однако огонь не унимается.

При этом на кадрах не видно ни машин правоохранительных органов, ни карет скорой помощи. Сообщается, что пострадавших от пожара нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днём 15 апреля петербуржцы обратили внимание на кружение вертолётов над лесом в Курортном районе Петербурга. Оказалось, что сегодня в городских лесах проходят масштабные командно-штабные учения, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону.

Также Gazeta.SPb.ru рассказывала, что пятеро детей погибли в пожаре, который произошел в доме в поселке Бызово Свердловской области. Также пострадали двое детей и трое взрослых, их госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.