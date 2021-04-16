В Роструде рассказали, как получить дополнительные выходные в мае

В Роструде рассказали, как получить дополнительные выходные в мае
Россияне могут продлить майские праздники. Фото: pixabay

Роструд озвучил россиянам способ получить дополнительные оплачиваемые выходные в мае. Работодатели могут предоставить их сотрудникам во время майских праздников.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на Роструд, что из-за дополнительных выходных уменьшается норма рабочего времени, из-за чего может уменьшится заработная плата. Поэтому, если дополнительные выходные будут предоставляться по инициативе работодателя, он должен решить вопрос об их оплате. Для этого нужно подготовить локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме. В документе должно быть указано, что предоставленный выходной подлежит оплате.

В Роструде напомнили, что россияне в первые две недели мая будут работать по четыре дня — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. То есть две недели подряд у работников будут трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля будет сокращенным днем, но 7 мая россиянам придется отработать полноценный рабочий день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле не подтвердили планы продлить майские праздники на 10 дней.

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