Спасатели обнаружили труп в сгоревшей квартире в Гатчине

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Спасатели обнаружили в сгоревшей квартире труп.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 17 апреля. Сигнал о ЧП потупил дежурному части в 3:39. Огонь вспыхнул в двухэтажном доме на улице К. Маркса, 75. К постройке выехали восемь спасателей на двух машинах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, пламя охватило площадь 40 «квадратов». Из горящего дома эвакуировали двух человек. В 04:39 пожар ликвидировали.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в сгоревшей квартире обнаружили труп. Личность погибшего устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающую «двушку» в Ломоносове.