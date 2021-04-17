В России за сутки зафиксировали 9 321 случай заражения COVID

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 9 321 человека.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, новых заболевших зафиксировали в 84 регионах. Среди них у 12,4 процента не было клинических проявлений болезни.

Больше всего инфицированных выявили в Москве, где за сутки COVID подхватили 2 822 человека. Петербург оказался на втором месте — 701 новый ковид-пациент. На третьем месте оказалась Московская область — 586 инфицированных на сутки. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 93 человека.

Выздороветь за сутки удалось 8832 людям. 398 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID.