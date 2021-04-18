В России число инфицированных COVID за сутки снов опустилось ниже 9 тысяч

Накануне в стране впервые за неделю суточное число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 9 тыс. человек. На следующий день соответствующий показатель вновь опустился ниже 9 тыс.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 апреля. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, за последние сутки в России COVID-19 выявили у 8 632 человек. Случаи инфицирования зарегистрировали в 83 регионах России.

Общее число зараженных в стране достигло 4 млн 702 тыс. 101 человека, из них более 4,3 млн вылечились.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте – 695 новых ковид-пациентов. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 252 человека. Третье место у Подмосковья — 591 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Напомним, 17 апреля в стране впервые за неделю суточное число заразившихся превысило отметку в 9 тыс. человек. До этого на протяжении семи дней ежедневно выявляли менее 9 тыс. инфицированных.

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