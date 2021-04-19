В России умерли более 75% ковид-пациентов, прошедших через ИВЛ

по словам специалиста, с начала пандемии изменился и подход к лечению сложных случаев COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

по словам специалиста, с начала пандемии изменился и подход к лечению сложных случаев COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Более чем две трети пациентов в России, проходивших лечение на аппаратах искусственной вентиляции легких, не смогли выжить. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По его словам, летальность среди пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.

Как сообщил «Интерфакс», специалист отметил, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторакс, подкожная эмфизема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 17 апреля более 150 больных коронавирусом оставались на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга.