В России умерли более 75% ковид-пациентов, прошедших через ИВЛ

Более чем две трети пациентов в России, проходивших лечение на аппаратах искусственной вентиляции легких, не смогли выжить. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
По его словам, летальность среди пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.
Как сообщил «Интерфакс», специалист отметил, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторакс, подкожная эмфизема.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 17 апреля более 150 больных коронавирусом оставались на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга.