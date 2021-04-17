Более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга

Суточная госпитализация взрослых также снизилась на 2,69%. Фото: unsplash

Суточная госпитализация взрослых также снизилась на 2,69%. Фото: unsplash

В «ковидных» стационарах Петербурга 153 пациента находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Доля тяжелых больных составляет 25%.

Об этом говорится в отчете координационного совета за субботу, 17 апреля. Сейчас для больных коронавирусом в Петербурге развернуты 5273 койки, из которых 1156 свободны.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 в городе снизилось на 2,61% по сравнению с прошлой неделей. Суточная госпитализация взрослых также снизилась на 2,69%. А общее число активных больных упало на 4,63%.

В Смольном по-прежнему заявляют, что вероятность третьей волны коронавируса остается высокой. Петербуржцев призывают привиться от коронавируса, поскольку массовая вакцинация поможет предупредить развитие нового роста заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве сообщили о полумиллионе привитых от COVID-19 петербуржцев.