Более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга

Более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга
Суточная госпитализация взрослых также снизилась на 2,69%. Фото: unsplash

В «ковидных» стационарах Петербурга 153 пациента находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Доля тяжелых больных составляет 25%.

Об этом говорится в отчете координационного совета за субботу, 17 апреля. Сейчас для больных коронавирусом в Петербурге развернуты 5273 койки, из которых 1156 свободны.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 в городе снизилось на 2,61% по сравнению с прошлой неделей. Суточная госпитализация взрослых также снизилась на 2,69%. А общее число активных больных упало на 4,63%.

В Смольном по-прежнему заявляют, что вероятность третьей волны коронавируса остается высокой. Петербуржцев призывают привиться от коронавируса, поскольку массовая вакцинация поможет предупредить развитие нового роста заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве сообщили о полумиллионе привитых от COVID-19 петербуржцев.

аппарат ивл заболеваемость коронавирусом новости СПб пандемия третья волна коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лепнина здания в Петербурге обрушилась на коляску с ребенком
В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +16
Макрон после встречи с Зеленским хочет побеседовать с Путиным
Более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга
Следователи выяснят, кто разлил мазут на берегу карьера возле деревни Керро
Ребенок на велосипеде попал под машину на Ольховой улице
Шесть машин устроили ДТП на Большеохтинском мосту
На Кубани разбился вертолет Ми-2, пилот погиб