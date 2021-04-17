В Комздраве сообщили о полумиллионе привитых от COVID-19 петербуржцев

В Северной столице от коронавируса первично привились 495 тыс. 390 человек, из них 342 тыс. 752 человека полностью прошли цикл вакцинации.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, первой дозой препарата «ЭпиВакКорона» вакцинировались уже 2197 человек. В пятницу, 16 апреля, на прививку пришли 7 979 человек, из них 1071 привились первично. Кроме того, 601 человек из них выбрал для вакцинации препарат «ЭпиВакКорона».

Всего в город поступило более 726 тысяч комплектов доз, из них 13 770 комплектов доз — «ЭпиВакКорона», а остальные — «Спутник V». На базах осталось 103 350 доз, а в поликлиниках — 127 472.

Петербуржцы могут поставить прививку любом из 134 пунктов вакцинации на базе медучреждений. Вакцинацию также проводит 21 выездная прививочная бригада. Привиться без записи можно в мобильных пунктах в торговых центрах. Кроме того, вакцинация проходит на стадионах «Газпром Арена» и «Ледовый дворец» в дни матчей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов.