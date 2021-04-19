Смольный через суд потребовал восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

Смольный через суд потребовал восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск об обязании акционерного общества «Невская Мануфактура» провести противоаварийные работы и работы по реставрации в здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 апреля.

КГИОП требует обязать собственника здания провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а в течение 48 месяцев – выполнить работы по его реставрации.

Кроме того, комитет просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – по 200 тысяч рублей ежемесячно.

В понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

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