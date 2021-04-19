Смольный через суд потребовал восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск об обязании акционерного общества «Невская Мануфактура» провести противоаварийные работы и работы по реставрации в здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 апреля.

КГИОП требует обязать собственника здания провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а в течение 48 месяцев – выполнить работы по его реставрации.

Кроме того, комитет просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – по 200 тысяч рублей ежемесячно.

В понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.