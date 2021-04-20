В России за сутки выявили 8 164 случаев заражения COVID

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 8 164 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 4 718 854 человека.

Также за минувшие сутки зафиксировано 379 смертей от последствий COVID-19. С начала эпидемии умерло 106 307 человек. Вылечились к сегодняшнему дню еще 9 631 человек. С начала эпидемии с болезнью справились 4 343 229 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 627 новых инфицированных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 996 человек. Третье место у Подмосковья — 562 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге снизилось на 7,8%.