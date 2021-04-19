За неделю число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге снизилось на 7,8%

В Петербурге за последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, общее количество госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и пневмонией составило 1860 случаев и снизилось на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Среднее число госпитализаций в сутки на прошлой неделе составило 265,7 случаев, это наименьший показатель с начала второй волны эпидемии.

С начала пандемии в Петербурге 408012 случаев заражения COVID-19. Скончались 12837 человек, в том числе 26 — за последние сутки. Выздоровело 363116 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 953 пациента, число смертельных исходов достигло 1 081. Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19.