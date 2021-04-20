МИД РФ заявил о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

Россияне смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что ожидается скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в скором времени эту новость должны объявить официально, так как процесс восстановления идет по плану. Напоминаем, что авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году из-за крушения в небе над Синаем самолета, который летел в Санкт-Петербург.

Сейчас Россия ограничила количество рейсов в Турцию из-за эпидемиологической обстановки, но вполне возможно, что теперь туристы смогут беспрепятственно отдыхать в Египте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия и Египет возобновляют чартерное авиасообщение.