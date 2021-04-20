Регулятор ЕС предполагает, что есть связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом

Регулятор ЕС предполагает, что есть связь между вакциной Johnson &#038; Johnson и тромбозом
Прививка все равно безопасна, считают эксперты. Фото: pixabay.com

Случаи образования тромбоза считают слишком редкими, поэтому отказываться от использования препарата не планируют.

Европейское агентство по лекарственным средствам изучило данные, согласно которым некоторые люди, привившиеся препаратом Johnson & Johnson, жаловались на образование тромбоза. Эксперты считают, что обнаружили возможную связь между вакцинированием и осложнением, но не считают, что это повод отказаться от использования препарата. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты убеждены, что пользы от прививки намного больше, чем вреда. При этом они считают, что важно предупреждать пациентов о возможных последствиях.

«ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте»,

— говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора.

Напоминаем, что в США препаратом привились 7 миллионов человек, из них у восьми образовались тромбозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Евросоюзе ждут «Спутник V» не раньше конца этого года.

Johnson & Johnson вакцина евросоюз тромбоз


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне смогут летать в Черногорию без ПЦР-тестов
В Москве арестовали преподавателя Высшей школы экономики: его обвиняют в ...
Регулятор ЕС предполагает, что есть связь между вакциной Johnson & Johnson ...
В Петербурге тушили еще один завод: на этот раз «Красный треугольник»
Смольный планируют выкупить 25 детсадов и 17 школ к 2024 году
В четырех регионах России заработают визовые центры Греции
КИО продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге
Новые возможности «МедиаМаркетПлейс». Актуальные способы продвижения и ...