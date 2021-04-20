Регулятор ЕС предполагает, что есть связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом

Случаи образования тромбоза считают слишком редкими, поэтому отказываться от использования препарата не планируют.

Европейское агентство по лекарственным средствам изучило данные, согласно которым некоторые люди, привившиеся препаратом Johnson & Johnson, жаловались на образование тромбоза. Эксперты считают, что обнаружили возможную связь между вакцинированием и осложнением, но не считают, что это повод отказаться от использования препарата. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты убеждены, что пользы от прививки намного больше, чем вреда. При этом они считают, что важно предупреждать пациентов о возможных последствиях.

«ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте»,

— говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора.

Напоминаем, что в США препаратом привились 7 миллионов человек, из них у восьми образовались тромбозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Евросоюзе ждут «Спутник V» не раньше конца этого года.