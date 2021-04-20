Бузова вышла на улицу в одном одеяле

Бузова вышла на улицу в одном одеяле
Ольга Бузова поделилась новым фото. Фото: Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото с отдыха в Крыму. Она позировала в одном полотенце.

Пикантный кадр звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Артистка, завернувшись в одеяло, позирует на террасе своего номера. Она приспустила свой импровизированный «наряд» до талии.

«Как я счастлива, что со временем научилась совмещать работу с отдыхом», — написала певица под снимком.

Подписчики по достоинству оценили стройную фигуру Бузовой.

«Невероятная девушка любое фото сделает шедевром», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова попробовала свои силы в кресле члена жюри Клуба веселых и находчивых (КВН).

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