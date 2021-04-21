Минимальный прирост заболевших и полмиллиона вакцинированных – последнее о COVID-19 в Петербурге

В Петербурге эпидемиологическая обстановка продолжает улучшаться. Северная столица перешагнула порог в полмиллиона вакцинированных жителей. Несмотря на это, пандемия продолжает вносить свои коррективы в жизнь города – так, этим летом не будут курсировать ночные автобусы.

Накануне в Петербурге зафиксировали минимальный за полгода прирост новых коронавирусных больных. По последним данным, за сутки в городе зарегистрировали 687 заболевших. Для Северной столицы это минимальный прирост с 20 октября.

Снижается и число госпитализированных больных. Так, за минувшую неделю в больницы попали 1860 взрослых с коронавирусом. Это минимальный показатель с начала новой волны пандемии в Петербурге.

Отметим, что Северная столица перешагнула отметку в полмиллиона вакцинированных. Почти половина граждан, сделавших прививку, — люди старше 60 лет. Уточнялось, что первый укол поставили 506 тысяч человек, из них 355 тысяч завершили цикл вакцинации полностью.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь горожан. Так, в этом году в Петербурге не будут запускать ночные летние автобусы. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что изменения связаны с продолжающимися коронавирусными ограничениями.

При этом, во время матчей чемпионата Европы в городе за три часа до начала игры и три часа после будут курсировать специальные шаттлы.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщил, что в 2020-м году уровень безработицы в Северной столице резко вырос. Сильнее других пострадали работники торговли, гостиничного бизнеса, общепита, сферы услуг и люди с небольшим опытом работы.