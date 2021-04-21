В Ленобласти 88 человек подхватили коронавирус

В Ленинградской области ковид-19 подхватили 88 человек. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области ковид-19 подхватили 88 человек. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 39 131 пациент, число смертельных исходов достигло 1 101.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 693 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Северная столица находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 988 человека. Третье место у Подмосковья — 586 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки были проведены 16 660 тест на COVID-19.