В Петербурге отреставрируют дом князя Кочубея

Главная государственная экспертиза разрешила дом князя Кочубея на Конногвардейском бульваре в Петербурге использовать для современных нужд. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

В рамках работ планируют убрать современные витражные конструкции атриума и установить новые.

Также собираются создать новую крышу. Восстановят ее исторический вид. Проект предусматривает ремонт и реставрацию фасадов с оградой. Утраченные фрагменты восстановят.

Плюс ко всему отреставрируют мавританские бюсты. К слову, внутри помещения тоже ожидается капитальный ремонт. Планируют отреставрировать помещения с ценной отделкой, вернуть вид полам.

Ко всему прочему пространство на пятом этаже станет техническим чердаком. Отмечается, что работы будут проводить так, чтобы максимально сохранить возможные объекты исторического здания.

После ремонтных работ в особняке будет административно-вспомогательное здание прокуратуры Северной столицы и представительство Генерального прокурора России.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на сайте «Авито» разместили объявление о продаже особняка Паскевича. Стоимость помещения свободного назначения оценили в 1,25 млрд рублей.