Кража дорогого оборудования, тяжелое состояние пожарных, пропавшие из приюта коты: последствия пожара на «Невской мануфактуре»

На прошлой неделе, 12 апреля, на территории бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной произошел крупнейший за последние годы пожар. С огнем боролись почти пять суток.

Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров, во время ликвидации пламени погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий, его похоронили 15 апреля на Серафимовском кладбище. Двое коллег спасателя, Борис Старковский и Антон Соколов, получили серьезные ожоги — оба попали в больницу в критическом состоянии.

Пострадавшие нуждаются в операциях, но проводить их пока рано — мужчины слишком слабы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное, что все же позволяет надеяться на благополучный исход. Сейчас пациенты находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова.

Здание «Невской мануфактуры» в последние годы сдавалось в аренду. Вернувшись в офисы после разбора завалов, предприниматели обнаружили пропажу дорогостоящего оборудования. Так, из кузнечной мастерской пропали сварочные аппараты, газовые баллоны, мелкие инструменты личные вещи. Жалуются на мародерство и другие арендаторы, например, компания «Алстрой».

Как передает «РБК-Петербург», неизвестные разбили даже вендинговые аппараты и украли оттуда деньги. Пострадавшие бизнесмены считают, что к кражам причастны сотрудники МЧС. Оцепление сняли только на выходных, до этого здание охранялось — попасть туда могли только пожарные. Почему им во время борьбы с огнем и разбором завалов могло понадобиться чужое имущество, непонятно. В МЧС также отмечают, что подобной информации в ведомство не поступало.

Есть и другие версии произошедшего: рядом с «Невской мануфактурой» находились общежития и хостел: жильцов оттуда пришлось эвакуировать из-за угрозы распространения огня. Возможно, оставшись без крыши над головой, кто-то решил поживиться оставленными в офисах вещами. Все эти предположения, однако, требуют тщательной проверки правоохранительных органов.

Кроме различных мастерских и предприятий на бывшей фабрике располагался приют для бездомных кошек под названием «Пушистые лапки». После ЧП зоозащитники обнаружили пропажу двенадцати подопечных. Пятерых вскоре нашли, но судьба еще семи котов и кошек осталась неизвестна. Помимо поисков питомцев, основатели приюта пытаются найти новое помещение. Остальные животные находятся на передержках.

Подробнее о том, в каком положении сейчас находится «Невская мануфактура», являющаяся памятником истории и культуры, Gazeta.SPb рассказывала днем ранее.