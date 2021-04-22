В Ленобласти 88 человек подхватили коронавирус

Коронавирус подхватили еще человек. Фото: pixabay

Коронавирус подхватили еще человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 896 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 39 215 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 109.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 682 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Северная столица находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 704 человека. Третье место у Подмосковья — 590 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус провоцирует воспалительные процессы в организме.