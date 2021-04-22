В Петербурге за сутки от коронавируса умерло 35 человек

В городе на Неве продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 35 человек.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 941.

Побороть болезнь удалось за все время пандемии удалось 366 806 петербуржцам. Коронавирус за сутки выявили у 682 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка Москва, где коронавирус подхватили еще 2 704 человека. Третье место у Подмосковья — 590 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человека.

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