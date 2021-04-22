Суд вернул 120 тыс. рублей туристам из Мурманска за несостоявшийся отпуск в Турции

Судебные приставы взыскали более 120 тыс. рублей с петербургского туроператора, перечислив их туристам из Мурманска. Об этом сообщает главное управления ФССП по Петербургу.

Мурманчане планировали отдохнуть прошлым летом в Турции, но поездку отменили из-за пандемии, а деньги при это не вернули.

В Северную столицу из Мурманска направили документ из которого следует взыскать в пользу семейной пары более 120 тысяч рублей с петербургского туроператора.

Известно, что после того, как туристы поняли, что не поедут на отдых, то решили расторгнуть договор с турфирмой и вернуть деньги. Однако организация отказала в возврате денежных средств, а петербургская компания, в свою очередь, аннулировала указанный тур и сообщила, что средства будут депонированы до конца 2021 года.

В суде доказали, что туроператор не понес расходов. Таким образом, согласно решению суда, семья получила 121 400 рублей. При этом, им также возместят деньги за оплату агента.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Барнаула отсудила с бывшего места работы дополнительные 160 тыс. рублей из-за приобретенного профзаболевания.