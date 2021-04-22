На КАД после ДТП загорелась фура: погибли два человека

На дороге столкнулись три автомобиля.

На КАД сегодня вечером, 22 апреля, столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на КАД недалеко от съезда на Шафировского шоссе. Участниками аварии стали три автомобиля. В результате столкновения загорелся грузовой автомобиль, на место прибыли спасатели, которые на данный момент ликвидировали возгорание.

Известно, что в результате инцидента скончались два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше 20 спасателей тушат пожар на территории завода «Севкабель». По предварительным данным, в цеху размерами 80 на 150 метров проводились работы по резке металла, в результате чего по центру цеха загорелась кровля.