Индийский штамм и смерти после вакцинации: COVID-19 в России и мире

В мире продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. В разных странах находят новые мутации COVID-19. Очередной был обнаружен в Индии. Власти надеются, что пережить новую вспышку поможет вакцинация населения, но не везде она проходит гладко.

Ранее Индия показала самый высокий в мире суточный показатель прироста новых случаев COVID-19. В стране за 24 часа выявили 314 835 инфицированных новым вирусом. Местные власти говорят о кризисной ситуации в стране. Отмечалось, что большинство больниц переполнено и не могут обеспечить пациентов кислородом.

Отметим, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов. Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

В России этот штамм выявлен пока не был, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Вакцинация, на которую рассчитывают власти многих стран, не везде проходит гладко. Так, в Швейцарии зафиксировали 64 смерти после вакцинации от COVID-19. Уточняется, что люди умирали в разное время после инъекции. Их средний возраст составлял 82 года, и большинство из них имели серьезные сопутствующие заболевания. Точные причины их смерти еще предстоит установить экспертам. При этом в 1 485 случаях были выявлены побочные эффекты после вакцинации. Из этих сообщений 706 случаев относятся к вакцине Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 — к Moderna. В остальных 18 случаях препарат не указан.

К слову, по словам специалистов, даже привившимся от коронавируса время от времени стоит сдавать тесты. Как рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, это предусмотрено санитарными требованиями.