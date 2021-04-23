В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 37 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 37 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 978. Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 1 001 пациенту.

С начала пандемии в России выявлено 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.