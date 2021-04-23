Очередное ДТП на КАД унесло жизни троих человек: главная трасса Петербурга становится самой опасной в городе?

Кольцевая автодорога в Северной столице призвана максимально оптимизировать движение по городу и выезд за его пределы. При этом, несмотря на все попытки управляющий службы свести к нулю риски аварий, на КАД все чаще происходят серьезные, массовые и даже смертельные ДТП.

Последний трагический случай произошел буквально вчера вечером, 22 апреля. На 40-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись две фуры и ВАЗ-21114. За рулем продукта отечественного автопрома находился 31-летний гражданин Узбекистана. По неустановленным пока причинам легковушка врезалась в МАЗ, который остановился посреди трассы из-за поломки.

Не успев сбавить скорость, ВАЗ «впечатал» в большегруз тягач «Вольво», ехавший сзади. От удара легковой автомобиль вспыхнул. Тушить пожар пришлось 12 спасателям и трем машинам спецтехники. Как стало известно на утро, в ДТП погибли три человека: водитель ВАЗ и два его пассажира.

Незадолго до этого на внешнем кольце КАД между съездом в Янино и на Шафировский проспект столкнулись лесовоз и фура. В этой аварии, к счастью, пострадали только машины.

Порой из-за большой скорости, а иногда из-за пренебрежения правилами дорожного движения на Кольцевой автодороге встречаются «перевертыши». Так, 20 апреля легковушка частично перекрыла первую полосу и полосу безопасности. У машины лопнуло колесо, из-за чего она «прилегла» на крышу.

Перекрытые полосы, а значит — километровые пробки, тоже не редкость на кольцевой. Вначале апреля все перед той же развязкой с Шафировским проспектом огромная фура с прицепом, перевернувшись, перекрыла практически всю проезжую часть. Потоку машин в обе стороны приходилось объезжать аварию по полосе безопасности. Дорожники несколько часов оттаскивали большегруз к обочине, чтобы освободить хотя бы еще одну полосу.

Еще одной причиной ДТП становится халатность водителей. Так, 5 апреля таксист «догнал» «Мазду», которая, в свою очередь, въехала в стекловоз. Очевидцы утверждают, что водитель такси не успел вовремя снизить скорость, потому что заснул.

Однако не последнюю роль в создании аварийных ситуаций на КАД играет состояние трассы: колейность и стертое покрытие приводит к ухудшению сцепления, что в условиях высокого скоростного режима становится чрезвычайно опасным. Дорожники объясняют, что магистраль быстро изнашивается из-за чересчур загруженного трафика.

Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Анищенко отметил, что при строительстве КАД планируемая нагрузка составляла до 100 тысяч автомобилей за сутки, тогда как сейчас до 37 тысяч машин ежедневно приходится на каждую полосу — а их на протяжении трассы от 4 до 8.

Тем не менее, ясно, что следить за безопасностью на магистрали надо еще тщательнее. Каким образом? Этот вопрос, вероятно, стоит адресовать профессионалам — дорожным службам.