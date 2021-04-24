У берегов Бали нашли обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии

У берегов Бали обнаружили останки подводной лодки, пропавшей совсем недавно, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно.

Маргоно сообщил, что в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, обломки судна и личные вещи военных. Теперь же статус судна с пропавшего поменяли на затонувшее.

Он отметил, что нефтяное пятно, которое ранее обнаружили, могло появиться из-за того, что нефть просочилась из бака или специально её выпустил, чтобы стать легче.

Маронго сообщил, что судно затонуло на глубине 650 метров. Подводная лодка Индонезии потерялась 21 апреля. На борту было 53 человека.