Число заболевших коронавирусом в мире достигло 156 млн человек

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 156 млн человек
Топ-5 наиболее пострадавших стран возглавили США. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

За все время пандемии в мире зафиксировано 146 091 968 случаев заболевания коронавирусом. Россия по-прежнему находится на пятом месте «ковидного антирейтинга» среди стран.

По данным Университета Джона Хопкинса на воскресенье, 25 апреля, 3 млн 96 тыс. 579 человек умерли от нового вируса. Больше половины заразившихся уже вылечились.

В лидерах по количеству заболевших находятся США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

За весь период пандемии в России заболели более 4,7 млн человек. Погибли от последствий COVID-19 — 106 108 россиян.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, коронавирус может стать причиной развития заболеваний щитовидной железы.

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