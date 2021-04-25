Число заболевших коронавирусом в мире достигло 156 млн человек

За все время пандемии в мире зафиксировано 146 091 968 случаев заболевания коронавирусом. Россия по-прежнему находится на пятом месте «ковидного антирейтинга» среди стран.

По данным Университета Джона Хопкинса на воскресенье, 25 апреля, 3 млн 96 тыс. 579 человек умерли от нового вируса. Больше половины заразившихся уже вылечились.

В лидерах по количеству заболевших находятся США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

За весь период пандемии в России заболели более 4,7 млн человек. Погибли от последствий COVID-19 — 106 108 россиян.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, коронавирус может стать причиной развития заболеваний щитовидной железы.