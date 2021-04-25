На Невском карманник украл iPhone у прохожей и был задержан

В центре Петербурга полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Злоумышленнику приглянулся телефон, принадлежащий прохожей.

Неизвестный украл iPhone 11 из кармана пальто жительницы Московской области. В субботу, 23 апреля, у дома №66 на Невском проспекте стражи порядка задержали неработающего 47-летнего мужчину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, уголовное дело возбудили по факту кражи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании карманника в петербургском аэропорту Пулково. На ленте перед пунктом досмотра он увидел бесхозный смартфон и решил, что владелец за ним не вернется, а значит, можно его присвоить.