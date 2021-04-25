Президент Египта привился от коронавируса

В начале текущего месяца в Египте привились порядка 150 тыс. человек. Фото: Pixabay

В начале текущего месяца в Египте привились порядка 150 тыс. человек. Фото: Pixabay

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привился от коронавируса.

Он получил дозу препарата против COVID-19 в рамках национальной кампании по вакцинации населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя канцелярии президента.

Какой именно вакциной привился глава государства не уточняется.

В начале текущего месяца в Египте привились порядка 150 тыс. человек. В стране зарегистрированы такие вакцины, как AstraZeneca, Sinopharm, CoviShield и «Спутник V».

С начала пандемии в Египте зафиксировано 221 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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