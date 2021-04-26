Риск нового всплеска и рост числа обращений к медикам – COVID-19 в Петербурге к 26 апреля

Несмотря на массовую вакцинацию населения, в Петербурге сохраняется риск нового всплеска коронавирусной инфекции. За последнее время в городе выросло число пациентов с COVID-19, которым пришлось обратиться к медикам за помощью.

Пока заболеваемость коронавирусом в Северной столице продолжает снижаться. По последним данным, 24 апреля, в городе зарегистрировали на 14,79% меньше новых случаев заболевания, чем в прошлую субботу.

Впрочем, не по всем показателям есть положительная динамика. Так, число пациентов, которые обращались за последние сутки к медикам, выросло на 76,05 % по сравнению с прошлой неделей. Если за неделю назад помощь врачей понадобилась 167 петербуржцам, то за прошедшие сутки за медпомощью обратились 294 человека. При этом более чем на 50% выросло и число выздоровевших.

Уточнялось также, что число находящихся под наблюдением врачей пациентов с коронавирусом снизилось за неделю на 4,85 %. При этом на 5,05 % выросло число госпитализаций в городские медучреждения.

В Петербурге завершилась общероссийская акция «Мы Вместе», начавшаяся весной прошлого года с пандемией COVID-19. За все время участие в ней приняли 5 594 волонтера. С начала пандемии раздали более 210 тысяч продуктовых наборов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в городе продолжают тестировать петербуржцев на COVID-19. За минувшие сутки медики обследовали 17 035 горожан. Положительным из них оказался 701 тест. За это время пандемия унесла жизни 28 человек.