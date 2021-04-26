Жертв «моста глупости» не спасает даже ремонт: 206-я машина не проскочила под закрытой переправой

Знаменитый петербургский «мост глупости» на Софийской улице в субботу, 24 апреля, поймал 206-ю жертву. Однако это, кажется, первый случай, когда застрявший горе-водитель сам попросил о помощи в социальных сетях.

Печально известный мост на Софийской регулярно становится причиной дорожно-транспортных происшествий. В какой-то момент петербуржцы даже начали считать количество «жертв» «моста глупости», и эта цифра еще в конце прошлого года достигла 199 автомобилей.

Несмотря на предупреждающие знаки, «лежачих полицейских», надписи о том, что проезд большегрузов невозможен, многие водители либо не замечают табличек, либо самонадеянно игнорируют предостережения. Горожане и депутаты Петербурга не раз пытались привлечь внимание ответственных органов к этой проблеме. Очевидно, что мост необходимо реконструировать и сделать более высоким, поскольку аварии в этом месте стали регулярными.

Последний раз Смольный прокомментировал жалобы по поводу «моста глупости» в начале января 2021 года. Тогда в пресс-службе городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что финансирование реконструкции переправы в ближайшее время не предусмотрено, а рядом с путепроводом размещена вся необходимая информация для того, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

Однако в марте, после того как жертвой «моста глупости» стала 203-я «ГАЗель» в КРТИ объявили, что закрывают дорожный объект на долгожданную реконструкцию и ремонт. Неизвестно, стало ли очередное ДТП «последней соломинкой» для властей или ускорить начало ремонта удалось, благодаря изменениям в графике работ.

Так или иначе, с 13 марта специалисты «Мостотреста» приступили к восстановлению нижнего пояса пролётного строения путепровода над улицей Труда. Более того, после завершения работ будет принято решение о возможном запрете проезда транспорта под мостом.

Между тем, автомобилисты в группе «Мост глупости (официальная группа)» во «ВКонтакте» отмечают, что, хотя с начала ремонта «моста глупости» прошло полтора месяца, на сайте ГАТИ все еще не отображены ограничения, введенные в связи с реконструкцией. Возможно, именно поэтому в минувшие выходные под закрытым мостом был «пойман» внедорожник, 206-й по счету автомобиль.