Прогулки по лесам Петербурга откладываются до июля: Беглов подписал постановление об особом противопожарном режиме

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 23 апреля подписал постановление, согласно которому с 26 апреля по 12 июля в городе устанавливается особый противопожарный режим.

Документ, опубликованный Смольным, запрещает посещение лесопарковых зон, городских лесов, разведение огня, сжигание мусор и сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых участках во время различных массовых мероприятий возможно только при согласовании с городским управлением МЧС.

Меры, озвученные в постановлении, могут показаться чересчур строгими, однако у этого документа есть неоспоримые основания. За последний месяц в Северной столице произошло несколько крупных пожаров, самые известные — в «Невской мануфактуре», на «Севкабеле» и «Красном треугольнике». Также на прошлой неделе заволокло дымом Приморский район. Спасателям пришлось ликвидировать огонь на площади 150 «квадратов» — полыхали камыш и трава.

Отметим, что в Ленинградской области, где с начала года успели потушить более 600 лесных и ландшафтных пожаров, также установили новые правила обращения с открытым огнем. Запрет на посещение лесов в регионе, вероятно, неисполним, поэтому местные власти определили условия для жарки шашлыков, сжигания мусора или прошлогодней травы — нарушителям противопожарных требований может грозить не только административный штраф, но и привлечение к уголовной ответственности.

Добавим, что у ограничений на прогулки в петербургских лесах имеется еще одно косвенное преимущество. Весной активизируются клещи — опасные насекомые, которые могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как боррелиоз или энцефалит.

Чаще всего неприятная встреча возможна именно в зеленых зонах, так как клещи преимущественно обитают во влажной густой траве. На прошлой неделе жертвами укусов этих насекомых стали 18 человек в Петербурге и 13 — в Ленобласти, причем один из них подхватил боррелиоз.