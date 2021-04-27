Создатели вакцины «Спутник V» ответили на запрет использовать препарат в Бразилии

В Бразилии регулятор запретил ввоз в страну российской вакцины «Спутник V», указав на отсутствие гарантий ее безопасности. Разработчики препарата считают это решение политическим.

Отказ бразильского регулятора в разрешении на использование вакцины от коронавируса «Спутник V» связано с политическими мотивами, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

По мнению создателей препарата, задержки с утверждением «Спутника V» основаны на политических мотивах, не связанных с доступом к информации, гарантирующей безопасность вакцины, и наукой.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло решение 26 апреля, указав на «неотъемлемые риски» из-за отсутствия гарантий в ее безопасности, качестве и эффективности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бразильские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной.