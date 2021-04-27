Создатели вакцины «Спутник V» ответили на запрет использовать препарат в Бразилии

Создатели вакцины &#171;Спутник V&#187; ответили на запрет использовать препарат в Бразилии
Разработчики препарата считают это решение политическим. Фото: официальный сайт Sputnik V

В Бразилии регулятор запретил ввоз в страну российской вакцины «Спутник V», указав на отсутствие гарантий ее безопасности. Разработчики препарата считают это решение политическим.

Отказ бразильского регулятора в разрешении на использование вакцины от коронавируса «Спутник V» связано с политическими мотивами, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

По мнению создателей препарата, задержки с утверждением «Спутника V» основаны на политических мотивах, не связанных с доступом к информации, гарантирующей безопасность вакцины, и наукой.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло решение 26 апреля, указав на «неотъемлемые риски» из-за отсутствия гарантий в ее безопасности, качестве и эффективности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бразильские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной.

"Спутник V" бразилия вакцина от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спикер петербургского парламента подал документы на праймериз в Госдуму
Создатели вакцины «Спутник V» ответили на запрет использовать ...
В Петербурге нашли подростка, пропавшего три дня назад: он гулял по ...
Российских студентов отпустят на каникулы с 1 по 10 мая
На Елагином острове утка выгнала из дупла сову
Киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково
Самолет Владимира Путина приземлился в Петербурге
Укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии