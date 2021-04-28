Вакцину от коронавируса получили уже более 4000 учителей в Ленобласти

Вакцину от коронавируса получили уже более 4000 учителей в Ленобласти
Каждую неделю в Ленобласти прививаются от коронавируса 500 человек. GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области с начала кампании по массовой вакцинации населения прививки от COVID-19 сделали более 4000 педагогов. Об этом заявил председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

Он добавил, что каждую неделю в Ленобласти прививаются от коронавируса 500 человек, сообщает «Интерфакс». По его словам, на сегодняшний день в регионе не осталось закрытых на карантин школ. При этом процент заболевших среди учеников и учителей остаётся на низком уровне.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 42 322 случая заражения коронавирусом, выздоровело 39 645 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.

вакцинация коронавирус ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Австралии на берег выбросило «очень странное» судно
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ
Вакцину от коронавируса получили уже более 4000 учителей в Ленобласти
В Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Европейской России
В среду Пулково работает без отмен и задержек
Врач сравнил последствия от вакцинации и перенесенного коронавируса
В Петербурге прививку от коронавируса сделали свыше 537 тысяч человек
«Хорошо вам, богатым»: Кудрявцева раскритиковала свою домработницу