Вакцину от коронавируса получили уже более 4000 учителей в Ленобласти

В Ленинградской области с начала кампании по массовой вакцинации населения прививки от COVID-19 сделали более 4000 педагогов. Об этом заявил председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

Он добавил, что каждую неделю в Ленобласти прививаются от коронавируса 500 человек, сообщает «Интерфакс». По его словам, на сегодняшний день в регионе не осталось закрытых на карантин школ. При этом процент заболевших среди учеников и учителей остаётся на низком уровне.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 42 322 случая заражения коронавирусом, выздоровело 39 645 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.