Как уничтожить COVID-19 за секунду и неожиданное проявление инфекции – последние новости о коронавирусе в России и мире

Пока в мире продолжает буйствовать пандемия коронавируса, ученые делают все новые открытия, изучая COVID-19.

Так, ученые из США нашли способ уничтожения коронавируса за секунду. Во время эксперимента они использовали секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускали раствор с коронавирусом. Выяснилось, что при его нагревании до 72°C на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз.

Еще одно открытие сделали врачи. О неожиданном проявлении коронавируса рассказа главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов. Он отметил, что клинические признаки коронавируса у человека могут быть неярко выраженными. По его словам, казалось бы, при внешне нормальной ситуации, компьютерная томография может показать, что у человека поражены 40-50% легких.

Пока специалисты продолжают настаивать на том, чтобы пациенты проходили вакцинацию от коронавируса. Как отметил директор ЧУЗ «Клиническая Больница «РЖД-Медицина» имени Семашко» Андрей Явися, осложнения после вакцины возникают у людей кране редко, а побочные реакции после нее не сравнятся с последствиями от перенесенного COVID-19. Как правило, у пациентов может возникнуть слабость, повышение температуры и болезненность в месте укола.

Отметим, что, по последним данным ВОЗ, индийский штамм COVID-19 является более заразным и устойчивым к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных. В Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде.

В Индии ситуация с коронавирусом по-прежнему остается непростой, но есть страны, которые оказались в рейтинге самых безопасных в период пандемии. Лидирующие позиции в указанном списке заняли Сингапур, Новая Зеландия и Австралия. Россия разместилась на 22 строчке рейтинга из 53.

Специалисты считают, что эпидемиологическую ситуацию в ряде стран удалось наладить за счет высоких темпов вакцинации населения и эффективной борьбы с распространением коронавируса.