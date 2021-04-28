Бар на Маяковской будет закрыт целый месяц из-за нарушения антиковидных ограничений

Во время проверки на сотрудниках не было медицинских масок, а их здоровье не контролировали перед сменами.

Ленинский районный суд Петербурга принял решение о закрытии бара на Маяковской улице в связи с нарушениями антиковидных ограничений в декабре 2020 года. Известно, что заведение не будет работать 30 дней, о чем сегодня, 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

3 декабря прошлого года в бар наведались с проверкой, в ходе которых заметили сотрудников без средств индивидуальной защиты, а также выяснили, что за их состоянием здоровья никто не следил перед каждой сменой. В итоге компанию привлекли к административной ответственности.

В организации отметили, что признают свою вину. Помещение будет временно опечатано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженке мешает бар на Литейном.