Второй самолет МЧС России с медоборудованием прибыл в Индию

Второй экипаж приземлился в аэропорту Нью-Дели. Фото: pixabay

Второй экипаж приземлился в аэропорту Нью-Дели. Фото: pixabay

В Индии приземлился второй российский самолет МЧС медицинским грузом. Россия таким образом предоставляет стране гуманитарную помощь в связи с пандемией.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о решении оказать Индии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса.

В МЧС сообщили, в Индию отправили два самолета Ил-76 с оборудованием для выработки кислорода, аппаратами ИВЛ и лекарствами. Всего на помощь Индии направили более 22 тонн средств по борьбе с инфекцией.

Второй экипаж приземлился в аэропорту Нью-Дели. Были привезены порядка 90 паллет таблеток для лечения COVID-19.

Индия находится в тройке лидеров по количеству случаев коронавируса. Всего в стране выявили порядка 18 млн заражений, при этом выздоровели почти 15 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию COVID, заявил Путин.