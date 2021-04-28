Путин: Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию COVID

Путин: Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию COVID
Владимир Путин выделил быструю реакцию российской промышленности. Фото: сайт Президента России

Россия оперативно и адекватно отреагировала на пандемию коронавируса. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

По его словам, система здравоохранения в стране оказалась устойчивой, мобильной и гибкой к сложившейся ситуации. Благодаря этому удалось быстро отреагировать на распространение коронавируса.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что в России уровень подготовки медицины находится на высоком уровне. И подчеркнул, что нет ничего более благородного, чем спасать жизни людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России.

владимир путин коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию COVID
Прогуливающегося лося заметили на железнодорожном вокзале в Волхове
Одинокий лебедь гатчинского музея-заповедника встретил новую любовь
От коронавируса привились уже более 550 тысяч петербуржцев
В Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель»
Бывшая участница поп-группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать ...
Скорая и МЧС прибыли к ДТП на перекрестке Светлановского и Учительской
Врачи попросили президента Путина трудоустраивать выпускников медицинских ...