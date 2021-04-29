Жителей Ленобласти предупредили о тумане

Жителей Ленобласти предупредили о тумане
Ожидается туман. Фото: pixabay

В МЧС жителей Ленинградской области предупредили о тумане. Водителям стоит быть внимательными и осторожными.

В Ленобласти, начиная с 2-5 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в МЧС.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, а если туман очень густой — остановиться.

Из-за тумана повышается вероятность различного рода происшествий. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть западный, юго-западный ночью умеренный, а атмосферное дальние мало изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.

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