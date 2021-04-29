Оправдание расстрелов, призывы к насилию в отношении полицейских, битвы антифашистов и националистов: работа центра «Э» в Петербурге

Преступления экстремистской направленности — уголовно наказуемые деяния, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Предупреждением таких преступлений и борьбой с ними в России занимается Главное управление МВД России по противодействию экстремизму, также известное как Центр «Э».

В среду, 28 апреля, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчину вычислили через фейковый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Он использовал профиль, активно обсуждая различные новости. В частности, его внимание привлекла заметка о расстреле 51 человека в мечетях Новой Зеландии — трагедия произошла в 2019 году.

Петербуржец прокомментировал публикацию в сообществе РИА Новости, оправдывая действия преступника, 28-летнего Брентона Тарранта, который лишил жизни больше 50 ни в чем не повинных людей. Высказывание горожанина в поддержку убийцы, оставленное 27 августа 2020 года, собрало два лайка. Давность комментария не помешала сотрудникам Центра «Э» прийти к нему домой на улицу Вавиловых 28 апреля 2021 года.

В этот же день отношении разжигателя национальной и религиозной вражды завели уголовное дело по соответствующей статье.

Понятие экстремизма распространяется также на популяризацию ненависти или вражды к какой-либо социальной группе. Так, 21 апреля в Северной столице задержали 40-летнего жителя Красногвардейского, который призывал к насилию в отношении правоохранителей.

Публикации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности мужчина размещал в чате одного из публичных каналов мессенджера Telegram в период с 10 по 18 февраля 2021 года. За свои действия ему также придется ответить в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Порой экстремисты также объединяются в сообщества, которые враждуют между собой. Так, в понедельник, 19 апреля, Смольнинский районный суд вынес приговор главе группы неонацистов и его единомышленникам. В сентябре 2018 года они устроили драку с представителями противоположной культуры, антифашистами. Оппоненты и случайные посетители оказались под градом камней и стеклянных бутылок, а после хулиганы и вовсе распылили в помещении перцовый баллончик.

Глава сообщества в итоге получил реальный срок, а его «коллеги» — условные.