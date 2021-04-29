Стрельба в прямом эфире, простреленная кисть пешехода у ТЦ «Норд», школьники с пневматикой: вооруженные хулиганы в Петербурге

Мигрант задержан за стрельбу в прямом эфире. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Мигрант задержан за стрельбу в прямом эфире. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Днем 28 апреля на проспекте Просвещения в Выборгском районе Петербурга раздалась стрельба. Возле торгового центра «Норд» получил огнестрельное ранение мужчина, повздоривший с автомобилистом.

Оказалось, что кто-то из них, — водитель или пешеход, — не уступил другому участнику дорожному движения. Мужчины начали выяснять, кто лучше осведомлен о правилах поведения в таких случаях. В результате автомобилист вспылил и выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

32-летнего пешехода пришлось госпитализировать в городскую больницу №3. Медики диагностировали у пострадавшего сквозное огнестрельное ранение левой кисти. А вот подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам — им оказался 42-летний безработный петербуржец, проживающий на улице Хошимина.

Стрелка доставили в полицию, а оружие изъяли. Теперь ему придется ответить перед законом по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Оружие не всегда используется, чтобы нанести физические травмы окружающим, иногда дебоширы достают пистолеты, чтобы просто напугать людей, или вообще без какой-либо цели, из хулиганских побуждений. Так произошло с героем вирусного видео, недавно распространившегося в сети.

На кадрах ролика молодой человек с приятелем ведет прямую трансляцию из заведения, судя по всему, — кальянной. В какой-то момент его, видимо, оскорбили комментарии к стриму, потому что он достал оружие и начал стрелять прямо в помещении, перед камерой. К счастью, пистолет был сигнальным, и никто не пострадал.

Между тем, хулигана быстро вычислили — им оказался 22-летний гражданин Узбекистана, проживающий в коммунальной квартире и, к тому же, нарушивший миграционное законодательство. На него составили протокол и, возможно, депортируют из страны.

Дурной пример, как известно, заразителен. Может быть, именно после одной из таких историй двое петербургских девятиклассников, 15 и 16 лет, решили обстрелять из пневматического пистолета трамвай на пересечении улицы Трефолева и проспекта Маршала Говорова, высунувшись из окна дома на проспекте Стачек. Хулиганский поступок, однако, не остался безнаказанным — пистолет изъят, а по факту инцидента возбуждено уголовное дело,.