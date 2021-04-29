Четыре года после трагедии: петербурженка, пострадавшая при теракте в метро, отсудила 1,5 млн рублей компенсации у метрополитена

В Северной столицы суд обязал ГУП «Петербургский метрополитен» компенсировать моральный ущерб жительницы города, пострадавшей во время террористического акта на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.

Женщине чрезвычайно не повезло: в момент взрыва она находилась прямо в поезде и получила тяжелые травмы. Дальнейшее восстановление заняло 10 месяцев постоянного нахождения в больницах. Кроме того, петербурженке пришлось оформить инвалидность.

Изначально моральный вред, нанесенный трагическим происшествием, пострадавшая оценила в 10 млн рублей. Она настаивала, что именно сотрудники метро не смогли организовать безопасность должным образом, из-за чего в подземку проник террорист и смог активировать взрывное устройство.

Представитель метрополитена утверждал, что предприятие не причастна к травмам, полученным женщиной. Кроме того, ей уже выплатили 2 млн рублей компенсации за вред здоровью. Однако доказательств, что все меры безопасности были организованы должным образом, в метро предоставить не смогли. В связи с этим суд встал на сторону пострадавшей. Правда, заметно урезал сумму компенсации — с 10 до 1,5 млн рублей.

В подземке с решением суда не согласны, защита подала апелляционную жалобу.

Подобный инцидент уже происходил в 2020 году. Тогда «Петербургский метрополитен» отказался выплачивать компенсации семьям погибших в теракте людей. В частности, учреждение пыталось оспорить в горсуде решение Ленинского районного суда о взыскании 500 тысяч рублей в пользу отца девушки, ставшей жертвой трагического происшествия.

Райсуд тогда также пришел к выводу, что случившееся — ответственность метрополитена, который не обеспечил должный уровень безопасности пассажиров. В подземке же теракт позиционировали как обстоятельство непреодолимой силы, а значит компенсировать моральный вред пострадавшим они не обязаны.

Напомним, что во время взрыва в петербургском метро погибли 16 человек, еще 67 получили травмы. В этом году 3 апреля на платформе «Технологического института» состоялась ежегодная траурная церемония в память о жертвах теракта.

В организации и совершении преступления обвинили 11 человек. Один из них получил пожизненный срок, десять других — от 19 до 28 лет тюрьмы. Осужденные с приговором не согласны и отрицают свою причастность к происшествию. Кроме того, двое из них подавали жалобы в УФСИН на плохие условия содержания в СИЗО, говоря о пытках, нарушениях и требуя компенсации.