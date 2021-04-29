Эксперты заявили о сокращении пенсий россиян

Размер пенсий сократился в реальном выражении — в марте на 0,2%.

Эксперты зафиксировали сокращение пенсий россиян в реальном выражении. Если в феврале 2021 года падение составило 0,1%, то в марте – 0,2%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата.

Известно, что в январе 2021 года был зафиксирован рост размера средней пенсии. То же касается почти всех месяцев прошлого года – за год размер вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году пенсионеры получают чуть больше 15,7 тысяч рублей.

Также в 2021 году упали доходы россиян – на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более половины работников в России хотят переучиться после пандемии. Во всем мире больше двух третей работников готовы выучиться на новую специальность, а в России их насчитывается 56%. Больше всего получением новых навыков интересуются те, кто находится в начале или середине карьеры.