В Кремле заявили, что не принимали решений о сокращении январских праздников

Песков отметил, что вряд ли власти будут компенсировать длительные майские за счет других дней. Фото: сайт Кремля

Песков отметил, что вряд ли власти будут компенсировать длительные майские за счет других дней. Фото: сайт Кремля

В Кремле не планируют сокращать январские праздники в пользу долгих выходных в мае. Правительство не принимало решений на этот счет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. По словам спикера Кремля, точной информацией о том, сократят ли январские каникулы из-за решения продлить выходные в мае, он не располагает. Он отметил, что вряд ли власти будут компенсировать длительные майские за счет других дней.

С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент поддержал инициативу и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные.