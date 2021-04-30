В Турции разрешили использование вакцины «Спутник V»

Страна стало 63-м государством, где одобрение применение российского препарата.

В Турции разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных ситуациях. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу минздрава республики Фахреттин Коджа.

Ведомство изучило вакцину и пришло к выводу, что она эффективная и безопасная. В связи с этим в Турции теперь разрешено использование «Спутника V». Это третий препарат, который применяют в стране для вакцинации населения.

В РФПИ отметили, что регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение препарата. Напоминаем, что эффективность «Спутника V» оценивается в 97,6%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко разрешил не прививаться переболевшим коронавирусом россиянам. По его словам, подобным образом за счет вакцинации получится создать пул примерно 50-55 млн человек с антителами.