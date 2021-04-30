Шесть детей погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Шесть детей погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Внутри транспортного средства находилось 14 ребят. Фото: pixabay

В окрестностях Ставрополя произошло страшное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть детей, еще 12 человек ранены.

Трагическое ДТП случилось в пятницу, 30 апреля, на трассе Р21. Опрокидывание грузовика на микроавтобус стало причиной страшной аварии. В последнем находилось 18 пассажиров.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на ГИБДД, по предварительным данным, в результате ДТП шесть детей погибли и 12 человек пострадали. Среди пострадавших насчитывается восемь несовершеннолетних.

Дети ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Пострадавших госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном ДТП под Бокситогорском. Прокуратура проверит документы водителя автобуса, устроившего аварию.

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