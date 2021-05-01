Еще 89 жителей Ленобласти подхватили коронавирус

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 85 человек.

Об этом стало известно в субботу, 1 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 заболели 42 661 жителя региона.

По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 9 270 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 814 558 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 392 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 110 520 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что страна стало 63-м государством, где одобрение применение российского препарата. В Турции разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных ситуациях.