В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в катастрофе под Ставропольем

В понедельник жители Волгограда простились с воспитанницами спортивной школы, которые погибли в аварии на Ставрополье.

Сегодня в Волгоградской области объявили траур по погибшим. Церемония состоялась в большом зале прощаний на улице Землячки.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту, проститься с юными баскетболистками пришли их родные, одноклассники, друзья и тренеры.

Напомним, трагическое ДТП произошло 30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь». Там столкнулись три машины, в том числе большегруз и автобус. В последнем находились дети, которые ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным МВД, в аварии погибли пятеро детей. Еще 12 человек госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей.