В Отрадном спасатели тушили загоревшийся дом

В Отрадном спасатели тушили загоревшийся дом
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

Утром 4 мая в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение и пожаре поступило в 5:25. Жители Отрадного сообщили, что загорелся частный дом и хозяйственные постройки.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Справиться с огнем удалось в 6:14. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

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